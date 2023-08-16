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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - 1

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Hem iki takımın taraftarları hem de futbolseverler Galatasaray-Trabzonspor maçının ayrıntılarını araştırıyor.

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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - 2

MAÇ KANAL VE SAAT BİLGİSİ

Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - 3

19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

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