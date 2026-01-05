Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa'da derbi heyecanı
05.01.2026 15:25
AA
Türk futbolunda gözler bugün Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Turkcell Süper Kupa'nın yeni "dörtlü turnuva" formatındaki ilk yarı final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Galatasaray ile Trabzonspor, adını finale yazdırmak için sahada mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbi öncesi maçın ayrıntıları.
Galatasaray, Türkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Gaziantep'te Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Rakibi tam 8 maçtır yenemeyen Trabzonspor, Galatasaray karşısında kazanmak ve moral motivasyonunu artırmak istiyor.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 142. MAÇ
Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde bu akşam 142. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 141 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. Taraflar, 32 müsabakada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 192 kez ağları sarsarken, Trabzonspor da 156 gol sevinci yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Barış, Sane, Yunus, Icardi.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Augusto.
SÜPER KUPA'DA İLK KARŞILAŞMA
Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
GALATASARAY 8 MAÇTIR TRABZONSPOR'A YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik