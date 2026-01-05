Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa'da derbi heyecanı

Türk futbolunda gözler bugün Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Turkcell Süper Kupa'nın yeni "dörtlü turnuva" formatındaki ilk yarı final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Galatasaray ile Trabzonspor, adını finale yazdırmak için sahada mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbi öncesi maçın ayrıntıları.