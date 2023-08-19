Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ayrıntıları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 17 karşılaşmada mağlup olmadı. Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında Nicolo Zaniolo ve Tete'den yararlanamayacak. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının ayrıntıları...
Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.
Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.