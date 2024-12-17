Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışmalı anını eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi. Maça damga vuran anlardan biri olan gol öncesi topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları hakkında kuralın ne olduğunu VAR'ın müdahale edip edemeyeceğine dair bilgiler verildi.
25. dakikada Yunus Akgün'ün Cham'a müdahalesinde faul kararı yeterli mi?
Bahattin Duran: "Yunus, rakibinin boyun bölgesine kolunu yasladı, sonra yakın mesafeden sürtürüp devam edecek. Sarı kart tartışmasız. Üstünün olması için şiddet olması lazım. Yüz bölgesinde her zaman aranmaz ama oyun içinde ikili mücadele ama kolunu sürttüğü için sarı kartı kabul ediyorum. Gelip dirsekle vursa kırmızı diyecektim."
Deniz Çoban: "Bu bir ciddi faullü oyun. Ciddi faullü oyun, top için mücadele ederken rakibe yapılan yaralayıcı müdahaleyi tarif eder. Bu bir ciddi faullü oyunsa, yüze yapılan hamlenin etkisini değerlendirmek gerekir. Top için mücadele etmiyorken yaptı derseniz kırmızıya gidersiniz. Bu konu tartışmalı. Bu bence de şiddetli hareket, ciddi faullü oyuna daha yakın. Bu temelde sarı kart, fazlası olur mu, hakem yorumuna girer. Ben de turuncu kart olduğunu düşünüyorum. Hakem faul çalıp sarı kart gösterseydi sorun yoktu. Hakem faul bile vermedi."
Bülent Yıldırım: "Top için fiziksel bir mücadele. Kontrolsüz faul. Sarı kart mutlaka verilmeliydi."