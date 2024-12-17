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Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışmalı anını eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?

Galatasaray-Trabzonspor derbisinin tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi. Maça damga vuran anlardan biri olan gol öncesi topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları hakkında kuralın ne olduğunu VAR'ın müdahale edip edemeyeceğine dair bilgiler verildi.

Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışmalı anını eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi? - 1

25. dakikada Yunus Akgün'ün Cham'a müdahalesinde faul kararı yeterli mi?

Bahattin Duran: "Yunus, rakibinin boyun bölgesine kolunu yasladı, sonra yakın mesafeden sürtürüp devam edecek. Sarı kart tartışmasız. Üstünün olması için şiddet olması lazım. Yüz bölgesinde her zaman aranmaz ama oyun içinde ikili mücadele ama kolunu sürttüğü için sarı kartı kabul ediyorum. Gelip dirsekle vursa kırmızı diyecektim."

Deniz Çoban: "Bu bir ciddi faullü oyun. Ciddi faullü oyun, top için mücadele ederken rakibe yapılan yaralayıcı müdahaleyi tarif eder. Bu bir ciddi faullü oyunsa, yüze yapılan hamlenin etkisini değerlendirmek gerekir. Top için mücadele etmiyorken yaptı derseniz kırmızıya gidersiniz. Bu konu tartışmalı. Bu bence de şiddetli hareket, ciddi faullü oyuna daha yakın. Bu temelde sarı kart, fazlası olur mu, hakem yorumuna girer. Ben de turuncu kart olduğunu düşünüyorum. Hakem faul çalıp sarı kart gösterseydi sorun yoktu. Hakem faul bile vermedi."

Bülent Yıldırım: "Top için fiziksel bir mücadele. Kontrolsüz faul. Sarı kart mutlaka verilmeliydi."

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Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışmalı anını eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi? - 2

Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?

Deniz Çoban: "Gol çizgisi teknolojisi bunu çözemiyor, sadece kale direkleri arasını değerlendirebiliyor. Aut çizgisini ölçemiyor. Bu şehir efsanesi. Bu top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, yüzde 100 emin olabilmek için sadece ve sadece kale direği hizasındaki kameradan bakmak lazım. Hepsi yanıltır. Gol çizgisi teknolojisinde santimle geçmemiş oluyor. Çizgiyi geçmiş olabileceği hissi uyanıyor ama yüzde 100 kanaat edemiyoruz. Bu pozisyon günahıyla sevabıyla yardımcı hakemin vicdanındadır. Yardımcı hakem, çok doğru yerden bu pozisyonu izliyor. Bu pozisyonla en son tartışılacak kişi VAR'dır. Neden? VAR'ın bu ve buna benzer pozisyona müdahale edebilmesi için çok net, 15-20 cm çıkmış, çıktığı yüzde 100 olan pozisyona karışır. VAR, bu pozisyona karışamaz. Bakıp çıkmış diyeceğiniz pozisyonda topun izdüşümü 1 milim bile olsa çizgiye değmiş olabilir. Dünyada kime sorarsanız sorun, VAR karışamaz der, çıkar işin içinden. Yardımcı hakeme güvenmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok.

Bahattin Duran: "Top çıkmamış gibi gözüküyor. Topun 1 milimetre izdüşümü bile çizgiye değiyorsa top oyunda kabul edilir. Topun çizgiye temas etmesi gerekir. Topun izdüşümünün çizgiye 1 milimlik teması bile çıkmadığı anlamına gelir. Sonuç, evet bir açıdan bakıyoruz, top net çıkmış gibi görünüyor. Birkaç açıdan bakıyoruz, çıkmamış gibi görünüyor."

Bülent Yıldırım: VAR sisteminde maç görevlisinin verdiği kararın aksini ispat edemezseniz, saha görevlisinin kararı kesindir. VAR böyle bir tespit yapamıyor. 1 açıdan çıkmış izlenimi yüksek, 3 açıdan çıkmamış izlenimi yüksek. VAR müdahil olamaz. Deneyimime göre söylüyorum, bu top çıkmamış.

Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışmalı anını eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi? - 3

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru.

Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru.


Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışmalı anını eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi? - 4

Muslera'nın Banza'ya müdahalesinde ihlal var mı, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Muslera'nın gecikmiş bir hamlesi var. Banza topa kafa vuruyor. Muslera'nın hamlesi, futbolun sınırları içerisinde. Yumruk yapıp enseye kafaya vursa ihlal olur. Muslera topa ulaşmaya çalışıyor, avuçlarının içi rakibe geliyor. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Sırtına hafif bir müdahale var.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Tokat vursa, yumruk çıkarsa her türlü penaltı olurdu.

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