Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk edecek

SÜPER LİG VE AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takımı konumunda.



Süper Lig'de 10 müsabakada 29 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de ise 9 gol buldu. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de lider Lazio ile zirveyi paylaşıyor.



"Cimbom"da Süper Lig maçlarında dörder gol atan Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz dikkati çekiyor. Bu oyuncuları üç golle Dries Mertens, ikişer golle ise Michy Batshuayi, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı izliyor.



Avrupa Ligi'nde ise Yunus Akgün 3, Icardi 2, Mertens ile Barış Alper birer kez gol sevinci yaşadı. İki golü ise rakip futbolcular kendi kalesine gönderdi.



Michy Batshuayi, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki kez ağları sarstı.