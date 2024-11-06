Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk edecek
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda Ismael Jakobs ve Roland Sallai dışında eksik bulunmuyor. Kuzey Londra ekibi ise 5 futbolcusundan mahrum şekilde İstanbul'a geliyor. Peki Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.
Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puanı takımlar arasında averajla ikinci sırada yer aldı.