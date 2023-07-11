Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 700 milyon lira kazanacak

Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon euro . Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.

Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak.

Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon euroluk gelire uzanacak.

Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon euro ödülün de sahibi olacak.