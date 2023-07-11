Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 700 milyon lira kazanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray, bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon euro (Yaklaşık 700 milyon lira) kazanca ulaşacak.
UEFA, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken, geride kalan yıl uygulanan tarifede değişikliğe gitmedi.
Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon euro ayak bastı parasını kasasına koyacak.
Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak.