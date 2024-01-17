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Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın taraftarı önünde 1. lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde Ümraniyespor ile 3. kez mücadele edecek olan Galatasaray, daha önceki oynanan 2 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Kupaya 5. turda dahil olan Galatasaray, evinde oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanıp bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 2

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 3

GALATASARAY 5. TURDA DAHİL OLDU

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 4

DAVİNSON SANCHEZ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, yarınki karşılaşmayla sahalara dönecek.

Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım 2023'teki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan tecrübeli savunma oyuncusu, bu süreçte sadece 12 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Kopenhag müsabakasında forma giydi.

Son 7 Süper Lig maçında oynayamayan Sanchez, Ümraniyespor mücadelesinde görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 5

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 6

İKİ TAKIM ARASINDA 3. MAÇ

Galatasaray ile Ümraniyespor, tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen Ümraniyespor ile yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, müsabakalardan 1-0 ve 3-2'lik skorlarla üstün ayrıldı.

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