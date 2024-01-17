Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın taraftarı önünde 1. lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde Ümraniyespor ile 3. kez mücadele edecek olan Galatasaray, daha önceki oynanan 2 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Kupaya 5. turda dahil olan Galatasaray, evinde oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanıp bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?