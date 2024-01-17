Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

İKİ TAKIM ARASINDA 3. MAÇ

Galatasaray ile Ümraniyespor, tarihlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen Ümraniyespor ile yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, müsabakalardan 1-0 ve 3-2'lik skorlarla üstün ayrıldı.