Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 5. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalabilmek için grup maçlarından galibiyet elde etmeye çalışan Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?