Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 için sahada
25.11.2025 17:16
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union SG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Union SG karşısında kazanmak ve ilk 8 için gruplarda konumunu avantajlı bir duruma taşımak istiyor. Galatasaray'da bu akşam eksik olan tam 8 isim bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde Belçika temsilcisi Union SG ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray, Union SG'yi de yenerek puan sıralamasında ilk 8'e yükselmenin peşinde olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
GALATASARAY-UNİON SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü (bu akşam) Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.
GALATASARAY İLK 8'E ÇOK YAKIN
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi. Galatasaray bu akşam kazandığı taktirde ilk 8 şansını oldukça artıracak.
Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.
GALATASARAY'DA 8 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte bu akşam oynanacak maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.
JACOPS KART SINIRINDA YER ALIYOR
Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.