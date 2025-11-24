Galatasaray-Union SG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray galibiyet için sahada

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika'nın zorlu ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak 9. sırada yer alan Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında kazanmak ve puan durumunda ilk 8 içinde yer almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?