Galatasaray-Union SG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray galibiyet için sahada
24.11.2025 15:51
Son Güncelleme: 25.11.2025 09:32
AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika'nın zorlu ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak 9. sırada yer alan Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında kazanmak ve puan durumunda ilk 8 içinde yer almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalabilmek için grup maçlarından galibiyet elde etmeye çalışan Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MAÇIN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.
GALATASARAY-UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY 9. SIRADA YER ALIYOR
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte bu akşamki maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.
SAHASINDA 33 RESMİ MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.
Organizasyonun son 3 maçında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk defa "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.