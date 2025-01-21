Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı

Konuk ekip 45. dakikada Vanat'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi.

53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Osimhen, farkı yeniden 2'ye çıkarsa da, Ukrayna temsilcisinde Yarmolenko 68 ve 82. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-3 yaptı.