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Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar turnuvayı ilk 8'de bitirip doğrudan son 16 turuna kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Ayrıca Galatasaray, Bolu'da yaşanan yangın faciasından dolayı sahada siyah kol bantlarıyla yer aldı.

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. 

Sarı-kırmızılılar 6. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti.

22. dakikada sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası dışından şık bir golle farkı 2'ye çıkardı. 

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Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı - 2

Konuk ekip 45. dakikada Vanat'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. 

53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Osimhen, farkı yeniden 2'ye çıkarsa da,  Ukrayna temsilcisinde Yarmolenko 68 ve 82. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-3 yaptı.

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı - 3

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 13 puanda bulundu.

Dinamo Kiev ise turnuvadaki ilk puanını sarı-kırmızılılar karşısında alırken son sırada yer aldı.

Ukrayna temsilcisi turnuvada bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol attı. 

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı - 4

SİYAH KOL BANDI KARARI

Galatasaray, Bolu'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenler için sahaya siyah bantla çıktı.

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı - 5

SON 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, son 11 maçta kalesinde gol gördü.

Sarı-kırmızılılar en son 23 Kasım 2024 tarihinde Bodrum FK karşısında kalesini gole kapatabilmişti. 

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı - 6

ISLIKLI PROTESTO

Öte yandan oyunun bazı bölümlerinde sarı-kırmızılı taraftarlar kalecileri Fernando Muslera'yı ıslıkla protesto etti.

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı - 7
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