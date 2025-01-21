Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: İlk 8 umutlarını son haftaya taşıdı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar turnuvayı ilk 8'de bitirip doğrudan son 16 turuna kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Ayrıca Galatasaray, Bolu'da yaşanan yangın faciasından dolayı sahada siyah kol bantlarıyla yer aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar 6. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti.
22. dakikada sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası dışından şık bir golle farkı 2'ye çıkardı.