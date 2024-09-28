Galatasaray uzatmalarda yıkıldı: Evinde 1 puana razı oldu

KULÜP TARİHİNDE İKİNCİ KEZ

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez üç farkla öne geçtiği bir iç saha maçında puan kaybetti (4-4 vs Fenerbahçe; Haziran 1983)