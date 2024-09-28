Galatasaray uzatmalarda yıkıldı: Evinde 1 puana razı oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılarda 20 ve 28. dakikalarda sahneye çıkan Victor Osimhen skoru 2-0'a getirirken, 34. dakikada Mauro Icardi farkı 3'e çıkardı.
Konuk ekipte 44. dakikada Mamadou Fall farkı 2'ye indirirken, 81. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Hajradinovic, skoru 3-2'ye getirdi.
90+5. dakikada sahneye çıkan Nuno da Costa, skora eşitliği sağlarken maçın sonucunu da belirlemiş oldu.