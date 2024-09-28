NTV.COM.TR

Galatasaray uzatmalarda yıkıldı: Evinde 1 puana razı oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray uzatmalarda yıkıldı: Evinde 1 puana razı oldu - 1

Galatasray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılarda 20 ve 28. dakikalarda sahneye çıkan Victor Osimhen skoru 2-0'a getirirken, 34. dakikada Mauro Icardi farkı 3'e çıkardı.

Konuk ekipte 44. dakikada Mamadou Fall farkı 2'ye indirirken, 81. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Hajradinovic, skoru 3-2'ye getirdi.

90+5. dakikada sahneye çıkan Nuno da Costa, skora eşitliği sağlarken maçın sonucunu da belirlemiş oldu.  

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray uzatmalarda yıkıldı: Evinde 1 puana razı oldu - 2

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 19 puanla liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa ise 7 puanla 12. sırada yer aldı.

Galatasaray uzatmalarda yıkıldı: Evinde 1 puana razı oldu - 3

OSIMHEN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da arka adalesinde sertlik hisseden Victor Osimhen, riske edilmemek için mücadelenin ikinci yarısının başında oyundan alındı.

Galatasaray uzatmalarda yıkıldı: Evinde 1 puana razı oldu - 4

KULÜP TARİHİNDE İKİNCİ KEZ

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez üç farkla öne geçtiği bir iç saha maçında puan kaybetti (4-4 vs Fenerbahçe; Haziran 1983)

Galatasaray uzatmalarda yıkıldı: Evinde 1 puana razı oldu - 5
DAHA FAZLA GÖSTER