Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor takıldı! Süper Lig şampiyonluğu için 4 puanlık olay tahmin

17.12.2025 09:03

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor ise Beşiktaş ile berabere kaldı. Bu sonuçların ardından tahminler güncellendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor takıldı! Süper Lig şampiyonluğu için 4 puanlık olay tahmin
NTV

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 16.hafta maçlarıyla devam etti.

 

Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından Leroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

DEV MAÇTA 6 GOL VAR, KAZANAN YOK 1
Anadolu Ajansı

DEV MAÇTA 6 GOL VAR, KAZANAN YOK

Trabzonspor ise Beşiktaş'ı ağırladı. Papara Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan bordo-mavililer, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Tammy Abraham, 22 ve 31. dakikalarda Vaclav Cerny'den geldi. Trabzonspor'un sayılarını ise 25'te Ernest Muçi, 63. dakikada Oulai ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Bu skorun ardından bordo-mavililer şampiyonluk yarışında 2 puan bırakarak 35 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 26 puanla 5. basamakta yer buldu.

FENERBAHÇE YENİDEN İKİNCİ SIRADA 2
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE YENİDEN İKİNCİ SIRADA

Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devrenin sonunda bulduğu golle karşılaşmadan 4-0'lık zaferle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselten sarı-lacivertliler, yeniden 2. sırada yer aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor takıldı! Süper Lig şampiyonluğu için 4 puanlık olay tahmin 3
Anadolu Ajansı

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ 4
Anadolu Ajansı

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Galatasaray'ın 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 4. zaferini elde edeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 84 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 70.4 olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN ŞANSI 5
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN ŞANSI

Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 80 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 28.7 olarak gösterildi.

TRABZONSPOR'UN DURUMU 6
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı ve 66 puan toplayacağı öngörüldü. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.9 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ'A İHTİMAL VERİLMEDİ 7
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ'A İHTİMAL VERİLMEDİ

Beşiktaş'ın ise 58 puan toplayarak dördüncü sırada yer alacağı belirtilirken, siyah-beyazlılara şampiyonluk şansı verilmedi.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR 8
Anadolu Ajansı

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Küme düşecek takımların ise 33 puanla Kasımpaşa, 32 puanla Eyüpspor ve 22 puanla Karagümrük olacağı tahmin edildi.