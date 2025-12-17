Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor takıldı! Süper Lig şampiyonluğu için 4 puanlık olay tahmin

Trabzonspor ise Beşiktaş'ı ağırladı. Papara Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan bordo-mavililer, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Tammy Abraham, 22 ve 31. dakikalarda Vaclav Cerny'den geldi. Trabzonspor'un sayılarını ise 25'te Ernest Muçi, 63. dakikada Oulai ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Bu skorun ardından bordo-mavililer şampiyonluk yarışında 2 puan bırakarak 35 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 26 puanla 5. basamakta yer buldu.