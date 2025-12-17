Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor takıldı! Süper Lig şampiyonluğu için 4 puanlık olay tahmin
17.12.2025 09:03
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor ise Beşiktaş ile berabere kaldı. Bu sonuçların ardından tahminler güncellendi.
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 16.hafta maçlarıyla devam etti.
Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından Leroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
DEV MAÇTA 6 GOL VAR, KAZANAN YOK
Trabzonspor ise Beşiktaş'ı ağırladı. Papara Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan bordo-mavililer, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Tammy Abraham, 22 ve 31. dakikalarda Vaclav Cerny'den geldi. Trabzonspor'un sayılarını ise 25'te Ernest Muçi, 63. dakikada Oulai ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Bu skorun ardından bordo-mavililer şampiyonluk yarışında 2 puan bırakarak 35 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 26 puanla 5. basamakta yer buldu.
FENERBAHÇE YENİDEN İKİNCİ SIRADA
Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devrenin sonunda bulduğu golle karşılaşmadan 4-0'lık zaferle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselten sarı-lacivertliler, yeniden 2. sırada yer aldı.
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Galatasaray'ın 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 4. zaferini elde edeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 84 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 70.4 olduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN ŞANSI
Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 80 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 28.7 olarak gösterildi.
TRABZONSPOR'UN DURUMU
Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı ve 66 puan toplayacağı öngörüldü. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.9 olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ'A İHTİMAL VERİLMEDİ
Beşiktaş'ın ise 58 puan toplayarak dördüncü sırada yer alacağı belirtilirken, siyah-beyazlılara şampiyonluk şansı verilmedi.
KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR
Küme düşecek takımların ise 33 puanla Kasımpaşa, 32 puanla Eyüpspor ve 22 puanla Karagümrük olacağı tahmin edildi.