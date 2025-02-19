Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Galatasaray ve Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe yarın akşam nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelelerinde Galatasaray ve Fenerbahçe kritik sınava çıkıyor.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar karşısında tur arayacak.
Sarı-lacivertliler ise evinde 3-0'lık net bir skorla geçtiği Anderlecht'e konuk olacak.
Türk futbolseverler temsilcilerimizin nasıl tur atlayacağını merak ediyor. İşte tüm senaryolar...