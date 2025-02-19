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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Galatasaray ve Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe yarın akşam nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar...

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelelerinde Galatasaray ve Fenerbahçe kritik sınava çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar karşısında tur arayacak.

Sarı-lacivertliler ise evinde 3-0'lık net bir skorla geçtiği Anderlecht'e konuk olacak. 

Türk futbolseverler temsilcilerimizin nasıl tur atlayacağını merak ediyor. İşte tüm senaryolar...

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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar - 2

GALATASARAY ZORU BAŞARMAK İSTİYOR

Galatasaray, 4-1'in rövanşında yarın akşam AZ Alkmaar'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar - 3

Sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırması için yarınki karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Üç farklı Galatasaray galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak.

Diğer skorlarda ise sarı-kırmızılıların Avrupa macerası sona erecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar - 4

FENERBAHÇE, TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak.

Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar - 5

Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm senaryolar - 6

Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek.

Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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