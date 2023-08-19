Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Dominguez yarışı (19 Ağustos 2023 transfer haberleri)
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen iki takım, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez'i listesine aldı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen iki takım, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen 25 yaşındaki Nicolas Dominguez'in peşinde. (Takvim)