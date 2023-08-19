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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Dominguez yarışı (19 Ağustos 2023 transfer haberleri)

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen iki takım, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez'i listesine aldı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Dominguez yarışı (19 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 1

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen iki takım, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen 25 yaşındaki Nicolas Dominguez'in peşinde. (Takvim)


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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Dominguez yarışı (19 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 2

Beşiktaş, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için harekete geçti. Yönetim, 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübü ile transferin şartlarını masaya yatırdı. (Fotomaç)


Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Dominguez yarışı (19 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 3

Kadrosunda birbirinden önemli yıldızları bulunduran Galatasaray, 30 yaşındaki İtalyan yıldız Verratti'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. (Sabah)


Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Dominguez yarışı (19 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 4

Trabzonspor’un orta sahadaki transfer arayışlarında Batista Mendy önemli bir konumda bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Angers ile sıkı pazarlıklar tam gaz sürüyor. (Fotomaç)



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Dominguez yarışı (19 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 5

Galatasaray, Bayern Münih’ten Ryan Gravenberch'i istiyor. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere girişimlerini sürdürüyor. (Fanatik)

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