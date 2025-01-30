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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri)

Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşma noktasına geldiği ancak Trabzonspor'un parayı peşin istemesi nedeniyle pürüz çıkan Eren Elmalı'ya talip oldu. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri ve iddiaları...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri) - 1

Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşma noktasına geldiği ancak Trabzonspor'un parayı peşin istemesi nedeniyle pürüz çıkan, görüşmelerin sürdüğü Eren Elmalı'ya talip oldu. 

24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor ile görüşmeler başladı. (A Spor)

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri) - 2

Galatasaray sağ bek bölgesi için Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'ı gündemine almıştı.

Hatta Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı ifade edilmişti. İngiliz ekibinin ise sarı kırmızılıların bu teklifini reddettiği belirtilmişti.

Yönetimin, İngiliz isim için fiyat artırdığı öğrenildi (FOTOMAÇ)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri) - 3

Beşiktaş, Lille forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Öte yandan 1.87 boyundaki golcüyle Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği kaydedildi. Mohamed Bayo'nun yakın zamanda geleceğine dair kulüple birlikte karar vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Gineli oyuncunun, Lille ile olan kontratı 2027'de sona erecek. (L'Equipe)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri) - 4

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı İsmail Yüksek için sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi.

Marsilya, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti. (SÖZCÜ)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri) - 5

Galatasaray, Osimhen’i 65 milyon euroya almak için Napoli’ye teklifini iletti.

İtalyan kulübü, 75 milyon euro isterken, görüşmelerin sürmesi bekleniyor. (FOTOMAÇ)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri) - 6

Trabzonspor, 3. Ukraynalısı Oleksandr Zubkov oldu. Bordo-mavililer, Shaktar Donetsk'in sağ kanat oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağladı. (DHA)

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