Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri)

Galatasaray sağ bek bölgesi için Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'ı gündemine almıştı.



Hatta Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı ifade edilmişti. İngiliz ekibinin ise sarı kırmızılıların bu teklifini reddettiği belirtilmişti.



Yönetimin, İngiliz isim için fiyat artırdığı öğrenildi (FOTOMAÇ)