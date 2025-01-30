Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Eren Elmalı yarışı (30 Ocak 2025 transfer haberleri)
Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşma noktasına geldiği ancak Trabzonspor'un parayı peşin istemesi nedeniyle pürüz çıkan Eren Elmalı'ya talip oldu. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri ve iddiaları...
Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşma noktasına geldiği ancak Trabzonspor'un parayı peşin istemesi nedeniyle pürüz çıkan, görüşmelerin sürdüğü Eren Elmalı'ya talip oldu.
24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor ile görüşmeler başladı. (A Spor)