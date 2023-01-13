Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Haji Wright 8 kulüp temas halinde

"Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" diyen Çelik, "Haji Wright ile ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" diye konuştu.





