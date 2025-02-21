Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdı: 15 sezonda oynanan 36 derbide ağır fatura!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 15 sezonda yaptığı 36 derbide ortaya çıkan fatura iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerden sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon 915 bin, sarı-lacivertlilere ise 5 milyon 938 bin 750 lira para cezası verdi.