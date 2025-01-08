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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı: Rashford'ın yeni adresi belli oluyor

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Marcus Rashford'ın temsilcileri İtalya'ya uçarak Serie A devi Milan ile ön görüşmelerde bulundu. Öte yandan 27 yaşındaki yıldız oyuncuyla Juventus ve Borussia Dortmund'un da ilgisinin olduğu belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı: Rashford'ın yeni adresi belli oluyor - 1

Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Marcus Rashford'ın Serie A devi Milan ile ön görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre, Rashford'ın temsilcileri Milan'a uçtu ve kırmızı-siyahlıların transfer ekibiyle bir takım görüşmelerde bulundu. 

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı: Rashford'ın yeni adresi belli oluyor - 2

Görüşmeler şu an erken aşamada, çünkü Milan’ın üst düzey yönetim ekibi Suudi Arabistan’daki kupa maçında bulunuyordu.

Milan, geçtiğimiz günlerde Riyad'da 2-0 geriden gelerek rakibi Inter’i 3-2 mağlup edip İtalya Süper Kupa’sını kazanmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı: Rashford'ın yeni adresi belli oluyor - 3

Öte yandan Borussia Dortmund ve Juventus'un da İngiliz oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı: Rashford'ın yeni adresi belli oluyor - 4

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in "Yeni bir meydan okumaya hazırım” açıklamasından sonra kadro dışı bıraktığı İngiliz oyuncu, haftalık 325 bin sterlinden fazla maaş kazanıyor.

27 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla 426 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 138 gol atıp, 63 asistlik katkı sağladı. 

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