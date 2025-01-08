Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı: Rashford'ın yeni adresi belli oluyor
Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Marcus Rashford'ın temsilcileri İtalya'ya uçarak Serie A devi Milan ile ön görüşmelerde bulundu. Öte yandan 27 yaşındaki yıldız oyuncuyla Juventus ve Borussia Dortmund'un da ilgisinin olduğu belirtildi.
Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Marcus Rashford'ın Serie A devi Milan ile ön görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.
The Athletic'in haberine göre, Rashford'ın temsilcileri Milan'a uçtu ve kırmızı-siyahlıların transfer ekibiyle bir takım görüşmelerde bulundu.