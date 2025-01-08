Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı: Rashford'ın yeni adresi belli oluyor

Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Marcus Rashford'ın Serie A devi Milan ile ön görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre, Rashford'ın temsilcileri Milan'a uçtu ve kırmızı-siyahlıların transfer ekibiyle bir takım görüşmelerde bulundu.