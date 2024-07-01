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Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'un peşinde

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus için devreye girdi.

Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'un peşinde - 1

Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'u transfer etmek için girişimlere başladı.


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Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'un peşinde - 2

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Süper Lig'de mücadele eden iki takım yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için mücadele veriyor.


Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'un peşinde - 3

Galatasaray ve Trabzonspor'un 35 yaşındaki Reus'un son durumunu araştırdığını ve şartlarını sorduğu bilgisine ulaşıldı.


Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'un peşinde - 4

Reus için Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de devrede.

Dortmund'da 12 yıl geçiren Reus, 429 maçta 170 gol, 131 asistlik katkı göstermişti.

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