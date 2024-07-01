Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'un peşinde
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus için devreye girdi.
Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'u transfer etmek için girişimlere başladı.
Galatasaray ve Trabzonspor Marco Reus'u transfer etmek için girişimlere başladı.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Süper Lig'de mücadele eden iki takım yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için mücadele veriyor.
Galatasaray ve Trabzonspor'un 35 yaşındaki Reus'un son durumunu araştırdığını ve şartlarını sorduğu bilgisine ulaşıldı.
Reus için Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de devrede.
Dortmund'da 12 yıl geçiren Reus, 429 maçta 170 gol, 131 asistlik katkı göstermişti.