Galatasaray ve Trabzonspor takıldı, Fenerbahçe kazandı. İşte üç takımın kalan maçları
12.04.2026 22:22
Selim Başeğmezer
Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftanın ardından zirve yarışındaki takımların kalan maçlarına göz atalım...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, 68 puanla liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 2'ye düştü.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
1 - Galatasaray: 68 puan
2 - Fenerbahçe: 66 puan
3 - Trabzonspor: 64 puan
ÜÇ BÜYÜKLERİN MAÇLARI
Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşadığı haftanın ardından zirve yarışındaki takımların kalan maçları şöyle şekillendi:
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Başakşehir
Konyaspor (D)
Trabzonspor
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği