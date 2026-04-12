Galatasaray ve Trabzonspor takıldı, Fenerbahçe kazandı. İşte üç takımın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, 68 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 2'ye düştü.