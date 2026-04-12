Galatasaray ve Trabzonspor takıldı, Fenerbahçe kazandı. İşte üç takımın kalan maçları

12.04.2026 22:22

Selim Başeğmezer

Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftanın ardından zirve yarışındaki takımların kalan maçlarına göz atalım...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

 

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, 68 puanla liderliğini sürdürdü.

 

Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 2'ye düştü.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

1 - Galatasaray: 68 puan

2 - Fenerbahçe: 66 puan

3 - Trabzonspor: 64 puan

ÜÇ BÜYÜKLERİN MAÇLARI
ÜÇ BÜYÜKLERİN MAÇLARI

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşadığı haftanın ardından zirve yarışındaki takımların kalan maçları şöyle şekillendi:

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Başakşehir

Konyaspor (D)

Trabzonspor

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği