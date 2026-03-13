Galatasaray, yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.