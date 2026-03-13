Galatasaray, yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
13.03.2026 09:51
AA
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.
RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.
ÜÇÜNCÜ RANDEVU
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle yarınki RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.
Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak.
SANE VE ABDÜLKERİM YOK
Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı yarınki müsabakada görev yapamayacak.
SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki hafta Göztepe ile oynanacak maçta yer alamayacak.