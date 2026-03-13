Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Galatasaray, yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

13.03.2026 09:51

AA

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

Galatasaray, yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

 

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

 

Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

 

RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜ RANDEVU 1
Anadolu Ajansı

ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

 

Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

 

Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.

OKAN BURUK CEZALI 2
Anadolu Ajansı

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle yarınki RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.

 

Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak.

SANE VE ABDÜLKERİM YOK 3
Anadolu Ajansı

SANE VE ABDÜLKERİM YOK

Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

 

Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı yarınki müsabakada görev yapamayacak.

SARI KART SINIRINDA 4
Anadolu Ajansı

SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

 

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki hafta Göztepe ile oynanacak maçta yer alamayacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram