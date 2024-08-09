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Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında düdük çaldı. Son şampiyon Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 90.dakikada gelen Batshuayi'nin golüyle 2-1 kazanan Galatasaray lige galibiyetle başladı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 1

Galatasaray, yeni sezonu taraftarı önünde açtı. 

25'nci şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında saat Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. 

Yeni sezonun açılış maçında hakem Turgut Doman düdük çaldı. 

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Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

10. dakikada Barış'ın kafayla indirdiği pasta, topla buluşan Icardi'nin dönerek şutunu kaleci çıkardı. 

34. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Barış, topu rakip ceza sahasına sürdükten sonra attığı şut auta çıktı. 

Mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

50. dakikada Galatasaray'ın arkaya arkaya geliştirdiği ataklarda top iki kez direğe çarptı.

Hatayspor 52. dakikada Joelson'un golüyle 1-0 öne geçti

70. dakikada Galatasasray'da 2 değişiklik gerçekleşti. Oyuna giren Batshuayi ve Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkan oyuncular Dubois ve Mertens.

Galatasaray 80. dakikada Icardi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi

Sarı kırmızılılar yeni transferi  Batshuayi'nin golüyle skoru belirledi: 2-1

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 3

Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Buruk, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Kerem Demirbay, Dubois ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 4

YENİ TRANSFER SARA YEDEKTE

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 5

AĞRISI OLAN JELERT YİNE KADRODA YOK

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.

Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 6

İNGİLTERE'YE DÖNMEYİ İSTEYEN ZAHA KENDİNİ RİSKE ETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.

Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 7

TARAFTARLARDAN KAPTAN KEREM'E DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.

Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.

Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 8

ŞAMPİYON, 82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞTI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.

Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 9

HATAYSPOR'DA YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Geçen sezonu 15. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Atakaş Hatayspor'un 2 yeni transferi Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.

Teknik direktör Özhan Pulat, yeni transferlerden Bamgboye ve Diack'ı ilk 11'de görevlendirirken Okoronkwo'yu yedek bıraktı.

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 10

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funcsho, Joelson, Carlos.

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 11

MAÇTAN DİĞER KARELER

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 12
Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 13
Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 14
Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 15
Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 16
Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 17
Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı! - 18
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