Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı: Batshuayi siftah yaptı!
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında düdük çaldı. Son şampiyon Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 90.dakikada gelen Batshuayi'nin golüyle 2-1 kazanan Galatasaray lige galibiyetle başladı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, yeni sezonu taraftarı önünde açtı.
25'nci şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında saat Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.
Yeni sezonun açılış maçında hakem Turgut Doman düdük çaldı.