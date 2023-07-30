Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi | Törende Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray, yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi. Rams Park'ta düzenlenen imza törenini yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar izledi. Başkan Dursun Özbek, "Türkiye’nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Buradaki kalabalığı, coşkuyu ve sevgiyi gören her Galatasaraylının benim gibi tarifi imkansız duygular içinde olduğunu biliyorum" dedi. Wilfried Zaha'nın platforma geldiği anda ise Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme yapıldı.
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.