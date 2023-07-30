Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi | Törende Fenerbahçe'ye gönderme

Özbek, hedeflerinin yeniden Avrupa'da başarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sizin desteğinizle bugün Türkiye’nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Buradaki kalabalığı, coşkuyu ve sevgiyi gören her Galatasaraylının benim gibi tarifi imkansız duygular içinde olduğunu biliyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu anı paylaşmak için çalıştık. Amacımız, Galatasaray’ımızı birlik ve berberlik içinde eskiden olduğu gibi Avrupa'nın zirvesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray'ımıza zirvede olmak her zaman yakışmıştır, bundan sonra da yakışacaktır. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, yani Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz."