Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray yeni yıla galip başladı. Zirvede yer alan sarı kırmızılıların golleri Osimhen ve Yunus Akgün'den geldi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray 2025'in ilk maçına taraftarı önünde çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray yeni yıla galip başladı.
Zirvede yer alan sarı kırmızılıların golleri Osimhen ve Yunus Akgün'den geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 47'ye yükseltti.
Göztepe'nin tek golü ise Romulo'dan geldi.