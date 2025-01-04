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Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray yeni yıla galip başladı. Zirvede yer alan sarı kırmızılıların golleri Osimhen ve Yunus Akgün'den geldi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 1

Galatasaray 2025'in ilk maçına taraftarı önünde çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti. 

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray yeni yıla galip başladı.

Zirvede yer alan sarı kırmızılıların golleri Osimhen ve Yunus Akgün'den geldi. 

Galatasaray bu sonuçla puanını 47'ye yükseltti.

Göztepe'nin tek golü ise Romulo'dan geldi.

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Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

9' Galatasaray penaltı kazandı. Osimhen penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

15' Hakem Alper Akarsu, taç kararını Göztepe lehine verdi. Barış Alper Yılmaz 'Hocam benden çıktı' dedi. Alper Akarsu, kararını değiştirdi.

27' Romulo'nun golüyle Göztepe skora denge getirdi.

İKİNCİ DEVRE

61' Yunus Akgün takımının ikinci golünü atarık Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.

80' Galatasaray, Lucas Torreira'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

90+11 Mücadele sona erdi. 

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 3

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA PLAKET


Karşılaşma öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim ederken, üzerinde 100 numaralı ve adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 4

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, müsabaka öncesinde unutulmadı.

Stat hoparlörlerinden Tayfur'un şarkıları çalınırken, taraftarlar da eşlik etti.

Ayrıca stat barkovizyonlarında da Ferdi Tayfur'un fotoğrafı yer aldı.

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 5

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDAYDI

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper, Muslera ve Abdülkerim sarı kart ceza sınırındaydı. 

Galatasaray'da tek eksik sezonu kapatan Mauro Icardi'ydi.

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 6

KADRO BOZULMADI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ini bozmadı.

Ailevi sebeplerle Kayserspor maçında da kadroya alınmayan Kerem Demirbay ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 7

GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Stoilov, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Ogün Bayrak ile Victor Hugo'nun yerine Lasse Nielsen ve Kuryu Matsuki'ye şans verdi.

Göztepe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Doğan Erdoğan, David Datro Fofana, Isaac Solet ve Kubilay Kanatsızkuş ise maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 8

İLK 11'LER

Galatasaray:

Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo.

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 9
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 10
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 11
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 12

DİĞER KARELER

Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 13
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 14
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 15
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 16
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 17
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 18
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 19
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 20
Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi - 21
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