Galatasaray yeni yıla galip başladı: Göztepe karşısında 3 puan 2 golle geldi

GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Stoilov, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Ogün Bayrak ile Victor Hugo'nun yerine Lasse Nielsen ve Kuryu Matsuki'ye şans verdi.

Göztepe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Doğan Erdoğan, David Datro Fofana, Isaac Solet ve Kubilay Kanatsızkuş ise maç kadrosunda yer almadı.