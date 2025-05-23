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Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu

Galatasaray tarafları şampiyonluk kutlaması için aramalarını hızlandırdı. Peki, Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlamalarında hangi sanatçılar sahne alacak?

Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu - 1

Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Bu tarihi başarı, 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek iki günlük bir etkinlikle taçlandırılacak.

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Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu - 2

YENİKAPI KUTLAMA PROGRAMI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı'da gerçekleşecek şampiyonluk kutlamalarının programını açıkladı.

Galatasaray'ın kutlama programı şu şekilde:

24 Mayıs Cumartesi:

- DJ performansları

- Göztepe-Galatasaray maçının izlenmesi


Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu - 3

25 Mayıs Pazar:

- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.

- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.

- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu - 4

ŞAMPİYONLUK KUPASI KALDIRILACAK

- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Kutlamaya katılacak sanatçılar: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.

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