Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu
Galatasaray tarafları şampiyonluk kutlaması için aramalarını hızlandırdı. Peki, Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlamalarında hangi sanatçılar sahne alacak?
Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Bu tarihi başarı, 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek iki günlük bir etkinlikle taçlandırılacak.