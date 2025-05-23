Galatasaray Yenikapı kutlamaları ne zaman? Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Bu tarihi başarı, 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek iki günlük bir etkinlikle taçlandırılacak.