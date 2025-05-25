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Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kutlama programı

Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, bugün yani 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Peki, Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kutlama programı - 1

Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu ve 5. yıldızını büyük bir coşkuyla kutluyor. İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Champions Fest" kapsamında, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler, taraftarlar için unutulmaz anlar sunuyor. Kutlamaları TV'den takip etmek isteyen futbolseverler, saat ve kanal bilgisini araştırıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kutlama programı - 2

KUTLAMALAR HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?

Kutlamalar, saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kutlama programı - 3

25 MAYIS KUTLAMA PROGRAMI

- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.

- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.

- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

- ⁠Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.

- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kutlama programı - 4

Kutlamaya katılacak sanatçılar: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.

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