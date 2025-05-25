Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kutlama programı
Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, bugün yani 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Peki, Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu ve 5. yıldızını büyük bir coşkuyla kutluyor. İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Champions Fest" kapsamında, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler, taraftarlar için unutulmaz anlar sunuyor. Kutlamaları TV'den takip etmek isteyen futbolseverler, saat ve kanal bilgisini araştırıyor.