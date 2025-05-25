Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kutlama programı

Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu ve 5. yıldızını büyük bir coşkuyla kutluyor. İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Champions Fest" kapsamında, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler, taraftarlar için unutulmaz anlar sunuyor. Kutlamaları TV'den takip etmek isteyen futbolseverler, saat ve kanal bilgisini araştırıyor.