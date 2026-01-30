Galatasaray yenildi, Fenerbahçe berabere kaldı, ülke puanı hemen güncellendi

30.01.2026 01:27

NTV - Haber Merkezi

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

NTV

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, bulundukları organizasyondaki lig etabının son hafta maçlarına çıktı.

Reuters

Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve lig etabını ilk 24 takım arasında tamamladı.

 

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Juventus ya da İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid ile play-off turunda kozlarını paylaşacak.

Reuters

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde FCSB deplasmanına çıktı. Romanya'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, turnuvanın lig etabını 19. sırada bitirdi.

 

Fenerbahçe, play-off turunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Reuters

Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye'nin puanı belli oldu.

 

İşte UEFA ülke puanındaki sıralama:

 

1 - İngiltere - 110.631

2 - İtalya - 96.303

3 - İspanya - 90.019

4 - Almanya - 87.154

5 - Fransa - 78.429

6 - Portekiz - 68.467

7 - Hollanda - 66.596

8 - Belçika - 60.350

9 - TÜRKİYE - 49.525

10 - Çekya - 47.175

11 - Yunanistan - 46.263

12 - Polonya - 44.500

