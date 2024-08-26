Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin güçlü ekibi Young Boys ile tur mücadelesi verecek. Oynanan ilk maçta deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, sahasında oynayacağı maçta 2 farklı skorla kazanıp, tur atlayan taraf olmak istiyor. Peki, Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray taraftarı önünde Young Boys ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, evinde oynayacağı maçı kazanmak ve turu çekerek adını Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına yazdırmak istiyor. Peki, Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?