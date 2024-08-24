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Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman?

"Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım, play-off turuyla belirlenecek. Galatasaray'ın rakibi ise Young Boys olacak. İki takım arasındaki ilk maç, 3-2'lik skorla sonuçlanmıştı. Peki, Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman? - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek.

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Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman? - 2

GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş müsabakası, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.

İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman? - 3

GALATASARAY, YOUNG BOYS'A ELENİRSE NE OLUR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenirse, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybedecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek.

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