Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman?
"Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım, play-off turuyla belirlenecek. Galatasaray'ın rakibi ise Young Boys olacak. İki takım arasındaki ilk maç, 3-2'lik skorla sonuçlanmıştı. Peki, Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek.