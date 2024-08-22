Galatasaray, Young Boys'a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!
Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıktı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu. Mücadelede 3-2'lik Young Boys üstünlüğü sonuçlandı. Sarı kırmızılılar tur şansını İstanbul'a bıraktı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu.
Bern kentinde Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetti.