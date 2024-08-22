Galatasaray, Young Boys'a kaybetti: 5 gol, 1 kırmızı kart!

Galatasaray, Süper Kupa'daki ağır yenilgiyle başladığı yeni sezonda ligde 2 maçından da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.



Young Boys ise bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde henüz galibiyet alamadı.

Patrick Rahmen'in ekibi 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.