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Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam taraftarı önünde Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edecek. Oynanan ilk maçta deplasmanda Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, evinde oynayacağı müsabakaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i ve maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam Litvanya ekibi Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanan ilk maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Galatasaray yarın akşam Zalgiris karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

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Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i - 2

GALATASARAY-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bu akşam Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek.

Mücadele D-Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i - 3

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray'ın Zalgiris karşısındaki ilk 11'i şu şekilde;

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Halil.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i - 4

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın tur atlaması için bu akşamki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımlarının eşleşmesini geçen ekip ile karşılaşacak.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i - 5

BAKAMBU İLK MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i - 6

TORREİRA, İCARDA VE ZAHA KRİTİK MAÇTA YOK

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı, Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için bu akşamki mücadelede süre alamayacak.

Zalgiris'te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan Donatas Kazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i - 7

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

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