Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın eleme turundaki ilk 11'i
Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam taraftarı önünde Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edecek. Oynanan ilk maçta deplasmanda Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, evinde oynayacağı müsabakaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i ve maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam Litvanya ekibi Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanan ilk maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Galatasaray yarın akşam Zalgiris karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?