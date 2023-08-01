Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın akşam sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, evinde oynayacağı müsabakaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray yarın akşam Litvanya ekibi Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanan ilk maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Galatasaray yarın akşam Zalgiris karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?