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Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın akşam sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, evinde oynayacağı müsabakaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray yarın akşam Litvanya ekibi Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanan ilk maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Galatasaray yarın akşam Zalgiris karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 2

GALATASARAY-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek.

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 3

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 4

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın tur atlaması için yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımlarının eşleşmesini geçen ekip ile karşılaşacak.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 5

BAKAMBU İLK MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 6

TORREİRA, İCARDA VE ZAHA KRİTİK MAÇTA YOK

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı, Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için yarınki mücadelede süre alamayacak.

Zalgiris'te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan Donatas Kazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 7

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

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