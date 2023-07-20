Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihi

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Avrupa'nın bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için geri sayım başladı. Temsilcimizin rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip bir üst tura çıkmak için Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile mücadele edecek. İşte, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı hakkında son bilgiler...