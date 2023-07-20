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Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihi

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla geride bırakan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil oluyor. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. Peki, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman?

Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihi - 1

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Avrupa'nın bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için geri sayım başladı. Temsilcimizin rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip bir üst tura çıkmak için Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile mücadele edecek. İşte, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı hakkında son bilgiler...

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Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihi - 2

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı rakibi belli netleşti.

Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesininde bir üst tura çıkan taraf Zalgiris oldu.

Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi rakibini deplasmanda 2-1 yendi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihi - 3

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?


Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Salı günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak maçta Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

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