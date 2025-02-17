Galatasaray zorlu Rize deplasmanında: Muhtemel 11
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar zirve yarışında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesinde ezeli rakibiyle arasındaki 6 puan farkını korumak istiyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray zirvede 6 puanlık farkı korumanın peşinde.
Sarı kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.