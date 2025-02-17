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Galatasaray zorlu Rize deplasmanında: Muhtemel 11

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar zirve yarışında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesinde ezeli rakibiyle arasındaki 6 puan farkını korumak istiyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray zorlu Rize deplasmanında: Muhtemel 11 - 1

Galatasaray zirvede 6 puanlık farkı korumanın peşinde.

Sarı kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Galatasaray zorlu Rize deplasmanında: Muhtemel 11 - 2

3 EKSİK

Avrupa Ligi'ndeki farklı AZ Alkmaar mağlubiyetini unutmayı hedefleyen Okan Buruk'un ekibinde 3 eksik var.

Tedavileri süren Morata, Jakobs ve Yunus Akgün kafilede yer almadı.

Yeni transferler Lemina, Eren Elmalı ve Frankowski ise şans verilmesi halinde ilk kez forma giyecek.

Galatasaray zorlu Rize deplasmanında: Muhtemel 11 - 3

MUHTEMEL 11

Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Galatasaray: Muslera; Cuesta-Sanchez-Abdülkerim; Frankowski-Torreira-Sara-Eren; Mertens; Barış-Osimhen 

Galatasaray zorlu Rize deplasmanında: Muhtemel 11 - 4

DERBİ ÖNCESİ TEK İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray zorlu Rize deplasmanında: Muhtemel 11 - 5

Ligdeki son 2 maçını kaybeden Çaykur Rizespor ise 27 puanla 12. basamakta girdi.

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