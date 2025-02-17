Galatasaray zorlu Rize deplasmanında: Muhtemel 11

3 EKSİK

Avrupa Ligi'ndeki farklı AZ Alkmaar mağlubiyetini unutmayı hedefleyen Okan Buruk'un ekibinde 3 eksik var.

Tedavileri süren Morata, Jakobs ve Yunus Akgün kafilede yer almadı.

Yeni transferler Lemina, Eren Elmalı ve Frankowski ise şans verilmesi halinde ilk kez forma giyecek.