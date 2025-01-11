Galatasaray'a Premier Lig'den sağ bek: Osimhen'den bilgi aldı

JELERT HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Elias Jelert'in yerini doldurabilir.



OSIMHEN'LE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Ola vatandaşı Victor Osimhen ile bir görüşme yaptığı ve Galatasaray hakkında bilgi aldı.