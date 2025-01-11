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Galatasaray'a Premier Lig'den sağ bek: Osimhen'den bilgi aldı

Galatasaray, beklentilerin altında kalan Elias Jelert'in yerine Nottingham Forest forması giyen Ola Aina'yı gündemine aldı. Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu ve Galatasaray hakkında bilgi almak için vatandaşı Victor Osimhen'le görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray'a Premier Lig'den sağ bek: Osimhen'den bilgi aldı - 1

Galatasaray, 13 Ocak Pazartesi günü başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor. 

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların  Nottingham Forest forması giyen sağ bek Ola Aina'ya gündemine aldığı öne sürüldü

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Galatasaray'a Premier Lig'den sağ bek: Osimhen'den bilgi aldı - 2

JELERT HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Elias Jelert'in yerini doldurabilir. 


OSIMHEN'LE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Ola vatandaşı Victor Osimhen ile bir görüşme yaptığı ve Galatasaray hakkında bilgi aldı.

Galatasaray'a Premier Lig'den sağ bek: Osimhen'den bilgi aldı - 3

TRANSFER AYRILIĞA BAĞLI

28 yaşındaki oyuncu kulüplerin anlaşması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır.

Devre arasında hücum bölgesine öncelik veren sarı-kırmızılılarda Jelert'in ayrılması durumunda sağ bek transferinin gerçekleşeceği kaydedildi. 

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