Galatasaray'a Premier Lig'den sağ bek: Osimhen'den bilgi aldı
Galatasaray, beklentilerin altında kalan Elias Jelert'in yerine Nottingham Forest forması giyen Ola Aina'yı gündemine aldı. Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu ve Galatasaray hakkında bilgi almak için vatandaşı Victor Osimhen'le görüştüğü öğrenildi.
Galatasaray, 13 Ocak Pazartesi günü başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor.
Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Nottingham Forest forması giyen sağ bek Ola Aina'ya gündemine aldığı öne sürüldü