Galatasaray'a Sivas'ta yoğun ilgi: Üzerine bariyer düşen Osimhen sakatlanıyordu
Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'a şehre gitti. arı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi. Yıldız futbolcu yara almadan kurtuldu.
Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente gitti.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.