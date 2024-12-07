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Galatasaray'a Sivas'ta yoğun ilgi: Üzerine bariyer düşen Osimhen sakatlanıyordu

Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'a şehre gitti. arı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi. Yıldız futbolcu yara almadan kurtuldu.

Galatasaray'a Sivas'ta yoğun ilgi: Üzerine bariyer düşen Osimhen sakatlanıyordu - 1

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente gitti.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

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Galatasaray'a Sivas'ta yoğun ilgi: Üzerine bariyer düşen Osimhen sakatlanıyordu - 2

Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray'a Sivas'ta yoğun ilgi: Üzerine bariyer düşen Osimhen sakatlanıyordu - 3

Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen’in üzerine doğru devrildi.

Son anda polisler bariyerin Osimhen’in ayağına düşmesini engelledi. 

Galatasaray'a Sivas'ta yoğun ilgi: Üzerine bariyer düşen Osimhen sakatlanıyordu - 4

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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