Galatasaray'a Victor Osimhen için doktor uyarısı. Fenerbahçe derbisi riske girebilir

16.04.2026 09:20

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara dönen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen'le ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

 

Deplasmanda oynanan Liverpool maçında sakatlanan ve kolunda kırık olduğu açıklanan Nijeryalı golcü, bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Başkentte oynanacak olan Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen yıldız futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı.

DERBİDEN ÖNCE OYNAMASI RİSKLİ

Sağ kolunda özel bir bandaj olduğu görülen Osimhen için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

 

Milliyet'in haberine göre Osimhen'in 31. haftadaki Fenerbahçe derbisinden önce oynaması riskli bulundu.

DOKTORLARDAN UYARI

Haberin devamında oyuncunun Gençlerbirliği karşılaşmasında kısa süre de olsa oynamasının planlandığı kaydedilirken, golcü futbolcunun mücadelede koluna darbe alması durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında oynamasının tehlikeye girebileceğine dikkat çekildi.

 

Kulüp doktorlarının teknik direktör Okan Buruk'a Osimhen'in son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptığı ve başarılı futbolcunun fiziksel olarak hazır olmaya ihtiyacı olduğunu söylediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

