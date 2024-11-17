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Galatasaray'da ara transfer raporu: 3 isimle yollar ayrılabilir

Galatasaray'da devre arası kalacak ve gelecek oyuncular şekilleniyor. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in ara transferde ayrılık için kulüp aradığı öne sürüldü. Öte yandan yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in de düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması gündemde. Sarı-kırmızılıların ilk 11'de forma şansı bulan oyuncularını da takımda tutmayı hedeflediği kaydedildi. İşte Galatasaray'da devre arası transfer raporu...

Galatasaray'da ara transfer raporu: 3 isimle yollar ayrılabilir - 1

Galatasaray, ara transfer sezonu için planlamalara şimdiden başladı.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta itibarıyla 31 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda, gidecek ve kalacak oyuncular şekilleniyor.

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Galatasaray'da ara transfer raporu: 3 isimle yollar ayrılabilir - 2

ZIYECH KULÜP ARIYOR

HT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ziyech'in menajerinin MLS'ten kulüp aradığı öne sürüldü. 

Ayrıca Faslı futbolcunun Ajax'a dönmeye de sıcak baktığı ve temaslar kurduğu kaydedildi. 

Galatasaray'da ara transfer raporu: 3 isimle yollar ayrılabilir - 3

YUSUF DEMİR KİRALANABİLİR

Öte yandan Galatasaray'da yabancı oyuncu statüsünde yer alan Yusuf Demir'in de düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması gündemde.

Galatasaray'da ara transfer raporu: 3 isimle yollar ayrılabilir - 4

NELSSON İÇİN İSPANYA İDDİASI

Savunmada Abüdlkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in gerisinde kalan Victor Nelsson için ise La Liga ekibi Real Betis'in devrede olduğu aktarıldı. 

Yapılacak teklifin cazip olması durumunda ayrılık gerçekleşebilir.

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