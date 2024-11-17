Galatasaray'da ara transfer raporu: 3 isimle yollar ayrılabilir

NELSSON İÇİN İSPANYA İDDİASI

Savunmada Abüdlkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in gerisinde kalan Victor Nelsson için ise La Liga ekibi Real Betis'in devrede olduğu aktarıldı.

Yapılacak teklifin cazip olması durumunda ayrılık gerçekleşebilir.