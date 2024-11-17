Galatasaray'da ara transfer raporu: 3 isimle yollar ayrılabilir
Galatasaray'da devre arası kalacak ve gelecek oyuncular şekilleniyor. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in ara transferde ayrılık için kulüp aradığı öne sürüldü. Öte yandan yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in de düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması gündemde. Sarı-kırmızılıların ilk 11'de forma şansı bulan oyuncularını da takımda tutmayı hedeflediği kaydedildi. İşte Galatasaray'da devre arası transfer raporu...
Galatasaray, ara transfer sezonu için planlamalara şimdiden başladı.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta itibarıyla 31 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda, gidecek ve kalacak oyuncular şekilleniyor.