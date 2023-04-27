Galatasaray’da Bafetimbi Gomis kriz sonrası antrenmanda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'a kalan süreçte forma giymek istemediğini söylediği iddia edilen Fransız golcü Bafetimbi Gomis de Galatasaray antrenmanında yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında Fransız golcü Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıklamıştı. Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gomis’in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı.