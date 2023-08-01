Galatasaray'da Bakambu ilk maçına çıkacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.