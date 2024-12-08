Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku: "İçerde hüngür hüngür ağlıyor"
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Sivasspor mücadelesinin son bölümünde Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu son düdükle birlikte sahadan sedyeyle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bir başka oyuncusu Yunus Akgün ise mücadelenin ardından, "Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı." diye konuştu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.