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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku: "İçerde hüngür hüngür ağlıyor"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Sivasspor mücadelesinin son bölümünde Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu son düdükle birlikte sahadan sedyeyle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bir başka oyuncusu Yunus Akgün ise mücadelenin ardından, "Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı." diye konuştu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku: "İçerde hüngür hüngür ağlıyor" - 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku: "İçerde hüngür hüngür ağlıyor" - 2

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 90+7. dakikada Rey Manaj'ın faulüyle yerde kaldı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku: "İçerde hüngür hüngür ağlıyor" - 3

Maçın hakemi Turgut Doman potansiyel kırmızı kart için VAR incelemesi yaptı ve ardından kırmızı kartlık bir hareket olarak değerlendirmedi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku: "İçerde hüngür hüngür ağlıyor" - 4

Maçın son düdüğüne kadar saha kenarında tedavi gören Barış Alper Yılmaz, mücadele sonunda sedyeyle sahadan ayrıldı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku: "İçerde hüngür hüngür ağlıyor" - 5

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray bu müdahaleye kırmızı kart kararının çıkmamasıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku: "İçerde hüngür hüngür ağlıyor" - 6

"İÇERDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR"

Maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların futbolcusu Yunus Akgün, "Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı. Hakem 'ayağı yerde' diyor. Bazı takımları 15. dakikada heveslendirdik ama kazandık. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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