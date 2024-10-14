Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda yapılacak kaleci transferleri için Uruguaylı kalecinin alternatiflerini belirledi. Listede bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini korumuş Berke Özer de yer aldı.
Galatasaray'ın 13 yıllık filebekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda son sezonunu oynuyor.
Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil." diye konuşmuştu.