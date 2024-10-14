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Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda yapılacak kaleci transferleri için Uruguaylı kalecinin alternatiflerini belirledi. Listede bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini korumuş Berke Özer de yer aldı.

Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu - 1

Galatasaray'ın 13 yıllık filebekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda son sezonunu oynuyor.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil." diye konuşmuştu.

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Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu - 2

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecinin ayrılığının ardından listesinde yer alan isimler belli oldu.

Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu - 3

Sarı-kırmızılıların listesinin en başında Napoli forması giyen Alex Meret'in bulunduğu kaydedildi.

27 yaşındaki italyan kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 

Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu - 4

Yerli adaylar arasında yer alan ilk ismin ise Doğan Alemdar olduğu kaydedildi. 

Rennes ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli kaleci, Galatasaray'ın bir başka tercihi olabilir. 

Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu - 5

Son olarak sarı-kırmızılıların listesinde yer alan bir diğer yerli aday ise Berke Özer. 

Eyüpspor forması giyen Berke, daha önce Fenerbahçe'nin de kalesini korumuştu. 

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