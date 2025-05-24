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Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da

Galatasaray 25. şampiyonluğunu bugüne kadar görülmemiş bir festivalle kutlayacak.

Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da - 1

Şampiyon Galatasaray'ın kupası milyonların önünde İstanbul'da havaya kalkacak.

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Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da - 2

Yönetim, futbol takımı ve taraftar, Yenikapı Miting Alanı'nda 2 gün sürecek programında buluşacak.

Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da - 3

Pazar saat 12.00'de taraftar alanları, 15.00'te ana etkinlik alanı açılacak.

Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da - 4

Futbol takımı Galatasaray Lisesi'nden yola çıkacak, kısa bir Boğaz turu ile Galatasaray Adası dönülecek, ardından kafile Yenikapı'da taraftarla buluşacak.

Konserler saat 19.05'te başlayacak. 

Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da - 5

Kenan Doğulu, Emircan İğrek, Gripin, Atiye ve Coşkun Sabah gibi yıldızların sahne alacağı gecede gökyüzü drone ve havai fişek gösterileriyle aydınlanacak.

Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da - 6

Kutlamalar, kupanın şampiyon takıma takdimiyle sona erecek.

Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da - 7

Kutlamalarını stat dışına taşıyan Galatasaray belki de tarihin en kabalık şampiyonluk kutlamasına imza atacak.

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