Galatasaray'da büyük şölen: Görkemli kutlama Yenikapı'da
Galatasaray 25. şampiyonluğunu bugüne kadar görülmemiş bir festivalle kutlayacak.
Şampiyon Galatasaray'ın kupası milyonların önünde İstanbul'da havaya kalkacak.
Şampiyon Galatasaray'ın kupası milyonların önünde İstanbul'da havaya kalkacak.
Yönetim, futbol takımı ve taraftar, Yenikapı Miting Alanı'nda 2 gün sürecek programında buluşacak.
Pazar saat 12.00'de taraftar alanları, 15.00'te ana etkinlik alanı açılacak.
Futbol takımı Galatasaray Lisesi'nden yola çıkacak, kısa bir Boğaz turu ile Galatasaray Adası dönülecek, ardından kafile Yenikapı'da taraftarla buluşacak.
Konserler saat 19.05'te başlayacak.
Kenan Doğulu, Emircan İğrek, Gripin, Atiye ve Coşkun Sabah gibi yıldızların sahne alacağı gecede gökyüzü drone ve havai fişek gösterileriyle aydınlanacak.
Kutlamalar, kupanın şampiyon takıma takdimiyle sona erecek.
Kutlamalarını stat dışına taşıyan Galatasaray belki de tarihin en kabalık şampiyonluk kutlamasına imza atacak.