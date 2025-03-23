Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da yeni sezon çalışmalarına da başlandı. Sarı - kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yola devam edilmesi beklenmezken, Uruguaylı file bekçisinin yerine düşünülen isim de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkan Galatasaray, milli arada derbi hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.