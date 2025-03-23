Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi

Yönetimin, transfer bütçesinin önemli bir kısmını Lunin transferine ayıracağı belirtilirken, başarılı kaleciye Manchester United, PSG ve Bayern'in de ilgisinin bulunduğu yazıldı. Galatasaray'ın güçlü rakiplerine rağmen bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf edeceği öne sürüldü.