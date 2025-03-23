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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da yeni sezon çalışmalarına da başlandı. Sarı - kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yola devam edilmesi beklenmezken, Uruguaylı file bekçisinin yerine düşünülen isim de belli oldu.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi - 1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkan Galatasaray, milli arada derbi hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi - 2

Sarı - kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Uruguay'a dönmesi beklenen Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim için yönetim harekete geçti.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi - 3

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleye Real Madrid'den Andriy Lunin'i getirmek için operasyona başladı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi - 4

Haberin devamında 1.91 boyundaki Lunin'in Courtois'nın arkasında beklemek istemediği ve daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği kaydedildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi - 5

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye sokarak Ukraynalı file bekçisini ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi - 6

Yönetimin, transfer bütçesinin önemli bir kısmını Lunin transferine ayıracağı belirtilirken, başarılı kaleciye Manchester United, PSG ve Bayern'in de ilgisinin bulunduğu yazıldı. Galatasaray'ın güçlü rakiplerine rağmen bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf edeceği öne sürüldü.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'den kaleci hedefi - 7

Bu sezon 10 resmi maça çıkan 26 yaşındaki kaleci, 13 gol yedi ve 4 kez rakiplerine geçit vermedi.

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