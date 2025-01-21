Galatasaray'da Fernando Muslera'ya ıslıklı protesto: Maç sonu şok eden hareket

OKAN BURUK'TAN MUSLERA AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Muslera duygusal bir insan. Bu tür şeylerden etkileniyor. Çok büyük hizmet etti. Büyük başarılar yaşadı. Şu anda yenilmeden devam ediyorsak Muslera'nın da çok büyük rolü var. Saha içi, saha dışı. Her yerde var. Muslera'nın arkasındayız. Bizim için çok değerli. Kulübümüz, taraftarımız için çok değerli. Maç sonu tekrar çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için çok değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamayalım. Muslera ile devam edeceğiz." diye konuştu.