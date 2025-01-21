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Galatasaray'da Fernando Muslera'ya ıslıklı protesto: Maç sonu şok eden hareket

Galatasaray'ın kalesini 14 sezondur koruyan Fernando Muslera, Dinamo Kiev mücadelesinde yediği gollerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. Uruguaylı kaleci maç sonu soyunma odasına doğru hareket ederken Okan Buruk'a doğru elleriyle "bitti" işareti yaptı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'ya ıslıklı protesto: Maç sonu şok eden hareket - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

İlk 8 umutlarını son haftaya taşıyan sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera, RAMS Park'ta tepkilerin odağı oldu.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'ya ıslıklı protesto: Maç sonu şok eden hareket - 2

"BİTTİ" İŞARETİ YAPTI

Uruguaylı kaleci maçın bazı bölümlerinde ıslıklarla protesto edildi. 

Maç sonu soyunma odasına doğru giden Muslera, Okan Buruk'a elleriyle 'bitti' işareti yaptığı görüldü. 

Galatasaray'da Fernando Muslera'ya ıslıklı protesto: Maç sonu şok eden hareket - 3

14 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını açıklamıştı. 

Ayrıca 38 yaşındaki kaleci sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 1 yıllık teklifi de geri çevirmişti. 

Galatasaray'da Fernando Muslera'ya ıslıklı protesto: Maç sonu şok eden hareket - 4

OKAN BURUK'TAN MUSLERA AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Muslera duygusal bir insan. Bu tür şeylerden etkileniyor. Çok büyük hizmet etti. Büyük başarılar yaşadı. Şu anda yenilmeden devam ediyorsak Muslera'nın da çok büyük rolü var. Saha içi, saha dışı. Her yerde var. Muslera'nın arkasındayız. Bizim için çok değerli. Kulübümüz, taraftarımız için çok değerli. Maç sonu tekrar çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için çok değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamayalım. Muslera ile devam edeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray'da Fernando Muslera'ya ıslıklı protesto: Maç sonu şok eden hareket - 5
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