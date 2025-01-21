Galatasaray'da Fernando Muslera'ya ıslıklı protesto: Maç sonu şok eden hareket
Galatasaray'ın kalesini 14 sezondur koruyan Fernando Muslera, Dinamo Kiev mücadelesinde yediği gollerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. Uruguaylı kaleci maç sonu soyunma odasına doğru hareket ederken Okan Buruk'a doğru elleriyle "bitti" işareti yaptı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
İlk 8 umutlarını son haftaya taşıyan sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera, RAMS Park'ta tepkilerin odağı oldu.