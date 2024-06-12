NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da Fofana heyecanı (12 Haziran 2024 transfer haberleri)

Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Youssouf Fofana'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin rotasını Moise Kean'e çevirdiği belirtilirken, Beşiktaş'ta Gabriel Paulista transferinde sona gelindiği kaydedildi. İşte 12 Haziran Çarşamba gününün öne çıkan transfer haberleri...

Galatasaray'da Fofana heyecanı (12 Haziran 2024 transfer haberleri) - 1

"FOFANA HEYECANI"

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Monaco ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Youssouf Fofana'ya şartların oluşması durumunda resmi transfer teklifini iletecek.

30 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Fransız futbolcunun transferi için Arsenal'in de devreye girdiği kaydedildi.

 (FOTOMAÇ)

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'da Fofana heyecanı (12 Haziran 2024 transfer haberleri) - 2

"PAULISTA BİTTİ, SAVIC SIRADA"

Atletico Madrid'den ayrılan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmak için bugün İstanbul'a geliyor.

33 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılardan 2.5 milyon euro yıllık ücret ve 500 bin euro da imza parası alacağı kaydedildi.

Ayrıca Beşiktaş'ın Atletico Madrid'de forma giyen bir başka stoper Stefan Savic'le de anlaşmaya yakın olduğu  bildirildi.

(SABAH)

Galatasaray'da Fofana heyecanı (12 Haziran 2024 transfer haberleri) - 3

"SON ADAY KEAN"

Yeni sezonda kadrosuna dinamik bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, Moise Kean'i gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun İtalyan golcüyü istemesinin ana nedenlerinden biri de oyuncunun üç mevkide de oynayabiliyor olması. 

Juventus'ta geçtiğimiz sezon Chiesa ve Vlahovic'in arkasında kaldığı için forma şansı bulamayan Kean'in düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

(FOTOMAÇ)

Galatasaray'da Fofana heyecanı (12 Haziran 2024 transfer haberleri) - 4

"RAFA SILVA FENERLİ OLUYOR"

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco, Rafa Silva'nın temsilcisiyle prensip anlaşmasına vardı.

31 yaşındaki futbolcuyla son detayların konuşulduğu ve imzaların yakın olduğu kaydedildi.

Teknik Direktör Jose Mourinho da Portekizli futbolcuyla görüşerek kendisini takımında görmek istediğini söyledi.

Serbest konumda bulunan Silva'nın Mourinho faktöründen dolayı gelen transfer tekliflerini geri çevirerek rotayı Fenebahçe'e çevirdiği kaydedildi.

Benfica formasıyla 52 maça çıkan Silva, bu mücadelelerde 22 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi. 

(SÖZCÜ)

DAHA FAZLA GÖSTER