Galatasaray'da Fofana heyecanı (12 Haziran 2024 transfer haberleri)

"SON ADAY KEAN"

Yeni sezonda kadrosuna dinamik bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, Moise Kean'i gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun İtalyan golcüyü istemesinin ana nedenlerinden biri de oyuncunun üç mevkide de oynayabiliyor olması.

Juventus'ta geçtiğimiz sezon Chiesa ve Vlahovic'in arkasında kaldığı için forma şansı bulamayan Kean'in düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

(FOTOMAÇ)