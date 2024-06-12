Galatasaray'da Fofana heyecanı (12 Haziran 2024 transfer haberleri)
Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Youssouf Fofana'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin rotasını Moise Kean'e çevirdiği belirtilirken, Beşiktaş'ta Gabriel Paulista transferinde sona gelindiği kaydedildi. İşte 12 Haziran Çarşamba gününün öne çıkan transfer haberleri...
"FOFANA HEYECANI"
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Monaco ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Youssouf Fofana'ya şartların oluşması durumunda resmi transfer teklifini iletecek.
30 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Fransız futbolcunun transferi için Arsenal'in de devreye girdiği kaydedildi.