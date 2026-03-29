Galatasaray'da Icardi krizi bitti mi? Arjantinli yıldız için gerçek ortaya çıktı
29.03.2026 15:44
Selim Başeğmezer
Galatasaray'da gündeme gelen Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı ve konu tatlıya bağlandı.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürerek milli araya giren Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanmıştı.
Arjantinli golcü, Liverpool maçı sonrası verilen izinle Arjantin’e gitmişti. Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen yıldız golcü kulüpten ekstra izin alarak bu süreyi uzatmıştı.
MENAJERİ İHTAR ÇEKMİŞTİ
Sarı-kırmızılılarda milli ara sonrası dört antrenmana çıkmayan Icardi'nin menajeri Pino, yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekmişti.
Pino'nun imaj haklarıyla ilgili sarı-kırmızılı kulübe ihtar çektiği ortaya çıkmıştı.
ICARDI, PROBLEMİ ÇÖZDÜ
Sabah'ın haberine göre Mauro Icardi, problemin çözülmesi için bizzat devreye girdi. Tecrübeli isim, menajeriyle konuştu ve olayın büyümesinin önüne geçti.
Taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve Galatasaray'ın, oyuncuya imaj hakları için ödeme yapacağı belirtildi.
HAFTA BAŞINDA İDMANA KATILACAK
Icardi'nin ise Okan Buruk'tan ekstra izin aldığı ve bu hafta başında Trabzonspor maçı hazırlıklarına katılacağı aktarıldı.
Buruk'un, golcü oyuncuyu antrenman eksikliği nedeniyle oynatmayı düşünmediği ve Osimhen'in de yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ı görevlendireceği kaydedildi.