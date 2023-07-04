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Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri)

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Icardi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, yıldız golcü olmazsa B planı olarak Özbek golcü Shomurodov'u transfer edecek. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 1

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Icardi için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, B planı olarak Özbek golcü Shomurodov'u transfer edecek. (KARAR)

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Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 2

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolası ile çıkacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, hedefleri arasına koyduğu Daler Kuzyaev ile anlaşma noktasına geldi. (SABAH)

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 3

Yabancı kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için yaptığı 8 milyon Euro'luk teklif kabul edildi. Villareal ise 6 milyon Euro önerdi. Kariyerini İspanya'da sürdürmek isteyen Livakovic kararından vazgeçerse sarı-lacivertlilere imzayı atacak. (SABAH)

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 4

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Ceyhun Kazancı'nın Gustavo Scarpa'nın kulübü Nottingham Forest ile masaya oturduğu ortaya çıktı. Brezilyalı isme İtalya ve Almanya'dan da ciddi talipler olduğu vurgulandı. (TAKVİM)

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 5

Lazio'nun Gedson Fernandes için ısrarı sürüyor. İtalyan ekibi teklifini 20 milyon Euro'ya kadar çıkardı. (FANATİK)

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 6

Galatasaray, golcü transferini bu hafta bitirmek istiyor. Icardi için pazarlıklar devam ederken Luka Jovic'i bitirme noktasına geldi. (FANATİK)

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 7

Fenerbahçe, transferde yeniden gaza basıyor. Lemar'ı kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Cuadrado'dan yanıt bekliyor. (FANATİK)

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