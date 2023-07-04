Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri)

Yabancı kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için yaptığı 8 milyon Euro'luk teklif kabul edildi. Villareal ise 6 milyon Euro önerdi. Kariyerini İspanya'da sürdürmek isteyen Livakovic kararından vazgeçerse sarı-lacivertlilere imzayı atacak. (SABAH)