Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi Shomurodov (4 Temmuz 2023 transfer haberleri)
Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Icardi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, yıldız golcü olmazsa B planı olarak Özbek golcü Shomurodov'u transfer edecek. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Icardi için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, B planı olarak Özbek golcü Shomurodov'u transfer edecek. (KARAR)