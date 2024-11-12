Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığında son durum: Kulüp doktorundan iddialara yanıt!
Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi'nin son oynanan Samsunspor maçı sonrasındaki görüntülerine açıklama geldi. İddialara yanıt veren kulüp doktoru Yener İnce, "Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var." diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ın son oynadığı Samsunspor maçı sonrasında sahaya indi, tribünlere giderek üçlü çektirdi ve galibiyeti kutladı.