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Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığında son durum: Kulüp doktorundan iddialara yanıt!

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi'nin son oynanan Samsunspor maçı sonrasındaki görüntülerine açıklama geldi. İddialara yanıt veren kulüp doktoru Yener İnce, "Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var." diye konuştu.

Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığında son durum: Kulüp doktorundan iddialara yanıt! - 1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ın son oynadığı Samsunspor maçı sonrasında sahaya indi, tribünlere giderek üçlü çektirdi ve galibiyeti kutladı.


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Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığında son durum: Kulüp doktorundan iddialara yanıt! - 2

Icardi'nin yürümesi ve zıplayarak sevinmesi gerek kamuoyunda gerekse sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Arjantinli futbolcunun bu ciddi sakatlık sonrasında nasıl bu durumda olduğuna dair açıklama yapıldı.


Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığında son durum: Kulüp doktorundan iddialara yanıt! - 3

Milliyet'in haberine göre, Icardi'ye yönelik eleştirileri değerlendiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var." dedi.


Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığında son durum: Kulüp doktorundan iddialara yanıt! - 4

İnce, "Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığında son durum: Kulüp doktorundan iddialara yanıt! - 5

ICARDI NE ZAMAN DÖNECEK?

Icardi sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarıyla ilgili geri dönüş süresi belli oldu.

Tıp raporlarına göre, spor ile uğraşan bireylerin tekrar bu aktivitelere geri dönüş süresi 6-9 ayı bulabilen bir süreç olarak belirtiliyor.

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