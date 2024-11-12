Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığında son durum: Kulüp doktorundan iddialara yanıt!

ICARDI NE ZAMAN DÖNECEK?

Icardi sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarıyla ilgili geri dönüş süresi belli oldu.



Tıp raporlarına göre, spor ile uğraşan bireylerin tekrar bu aktivitelere geri dönüş süresi 6-9 ayı bulabilen bir süreç olarak belirtiliyor.